Voorman FDF verliest rechtszaak tegen gemeente Utrecht

Op 2 april 2021 heeft er in Utrecht, zonder voorafgaande kennisgeving, een demonstratie plaatsgevonden. De directeur veiligheid van de gemeente Utrecht heeft Van den Oever per brief twee weken later gewaarschuwd dat het verplicht is om een demonstratie tijdig te melden. Ook staat er in de brief dat de demonstranten zullen worden gestraft als zij een betoging niet op de juiste manier melden.