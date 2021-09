Voorman over gedwongen stoppen boeren: 'Jongens in Urk beelden goed uit wat er aan de hand is in dit land’

De advocaat stelt in een advies aan het ministerie van Landbouw dat het plan om boeren te onteigenen niet snel genoeg tot een resultaat zal leiden, omdat dat jaren kan duren. Dat onteigeningsplan, dat was uitgelekt, was ook al tegen het zere been van de boeren, maar het afpakken van de vergunning doet het bloed van de boeren koken, zegt de leider van 's lands grootste boerenactiegroep Farmers Defence Force.

,,Ik denk dat de jongens in Urk heel goed uitgebeeld hebben wat er in dit land aan de hand is.” Met ‘de jongens in Urk’ doelt Van den Oever op een stuk of tien jongemannen die zaterdag in ‘nazi-kledij’ door de straten van Urk marcheerden. Van den Oever vindt het onteigenen van boerenland en het afpakken van vergunning van boeren lijken op ‘nazi-praktijken’, een verwijzing naar de acties van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

,,We kunnen het bloed van die landsadvocaat wel drinken’’, zegt Van den Oever. ,,Als hij stelt de vergunningen al te willen pakken waarin de boeren tienduizenden euro’s hebben geïnvesteerd. Er lijkt geen sprake van enig normaal verstand.’’

Stikstof omlaag omwille van natuur

De boeren zijn volgens verschillende rapporten verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van stikstof, die in Nederland omlaag moet omwille van de natuur. Door de te grote uitstoot kan er momenteel ook niet voldoende gebouwd worden. Om die reden is het rijk al enige tijd bezig om te bezien hoe de uitstoot van stikstof omlaag kan.

Het is echt uit de hand aan het lopen Mark van den Oever

,,Er is nog geen besluitvorming'', stelt Van den Oever, ,,maar er is wel een oorlogsstemming aan het ontstaan. De stemming is explosief aan het worden. Ik weet niet wat voor beleid er wordt gevoerd, maar het lijkt er op dat mensen tegen elkaar opgezet worden. Het is echt uit de hand aan het lopen. En dat door een regering die wegens wanprestaties naar huis is gestuurd en het maar niet lukt om te formeren. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar straks ploft de boel volledig in elkaar.''

Ik vind het echt vreselijk dat het tot heel veel onrust aan de keukenta­fel leidt bij de boeren Carola Schouten

Wat heb je aan je grond als je op een flink deel niet mag telen of bemesten? Bart Kemp De Edese zegsman Bart Kemp van de iets gematigdere boerenactiegroep Agractie noemt het intrekken van van de vergunningen 'te gek voor woorden'. ,,Zullen we dat eerst doen met grote vervuilende bedrijven zoals in de Botlek, Tata Steel, biomassacentrales? Gewoon morgen sluiten?'' Agractie heeft vanochtend meteen een WOB-verzoek ingediend bij het ministerie van LNV om alle stukken hierover op tafel te krijgen.

De actiegroep is ook al niet te spreken over het actieprogramma dat het rijk heeft opgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren en dat vorige week naar buiten kwam. In dat plan staat onder meer dat langs de watergangen bredere stroken grond niet meer gebruikt mogen worden. ,,Deze plannen hakken erin’’, zegt Kemp. ,,In feite begint gedwongen onteigening al wanneer deze plannen ingaan. Want wat heb je aan je grond als je op een flink deel niet mag telen of bemesten?’’

Landbouwminister Carola Schouten zegt er opnieuw van te balen dat informatie over het stikstofdossier op straat ligt. ,,Ik vind het echt vreselijk dat het tot heel veel onrust aan de keukentafel leidt bij de boeren.” De demissionaire bewindsvrouw benadrukt dat er nog geen besluit is genomen.

Heel zorgvuldig

Schouten stelt dat het kabinet wil kijken ‘welke mogelijkheden er zijn om de boeren wel perspectief te geven’. Gedwongen stoppen is alleen een optie ‘als ultiem middel als het allemaal niet lukt’. Ze zegt de boeren op het hart te willen drukken dat ‘wat er ook gebeurt, wij heel zorgvuldig met mensen omgaan’.