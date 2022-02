Voortaan één vaste aanmeldweek voor alle nieuwe brugklassers, om misgrijpen te voorkomen

Met ingang van schooljaar 2023/2024 krijgen leerlingen in groep 8 in januari het advies van hun basisschool. Daarna maken ze zo snel mogelijk de doorstroomtoets.



Deze toets vervangt de huidige eindtoets, die in april of mei wordt afgenomen. Als de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, kan dat naar boven worden bijgesteld. Een advies beneden bijstellen, kan nooit. Dit is nu ook al zo.