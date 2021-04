Voortaan moeten alle formatiegesprekken openbaar zijn

‘Échte’, uitslaande brand in het oefencen­trum van de brandweer: dak in lichter­laaie

19:25 BOXMEER - De Boxmeerse brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een uitslaande brand in het oefencentrum van de brandweer in Boxmeer. Het dak van het Safety Centre Boxmeer aan de Raamstraat stond in lichterlaaie. De hoogwerker van de brandweer uit Cuijk is onderweg om te helpen blussen.