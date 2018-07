Voortvluchtige crimineel Tommy van der S. op Nationale Opsporingslijst

EINDHOVEN - De 36-jarige Tommy van der S. uit Eindhoven is op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De man werd in mei 2017 veroordeeld tot negen jaar cel voor drugshandel, witwassen en mishandeling. Hij was op dat moment voortvluchtig. Toen rechercheurs hem in september 2014 thuis wilden aanhouden, bleek hij te zijn vertrokken. Hij was gewaarschuwd door politiemol Mark M.