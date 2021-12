Voorzichtig optimisme in ziekenhuis Rijnstate nu code zwart lijkt afgewend

HOE IS HET NU IN HET ZIEKENHUIS?Op de intensive care van Rijnstate in Arnhem heerst voorzichtig optimisme nu code zwart lijkt afgewend. De snelle stijging van nieuwe coronapatiënten is voorbij. Die ontwikkeling geeft verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis moed.