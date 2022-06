Vrachtwagen met staal kantelt op rotonde naar oprit A67 in Geldrop

oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïense militairen in Sjevjero­detsk moeten zich terugtrek­ken, zegt gouverneur regio

De Oekraïense militairen die nog in Sjevjerodonetsk zitten, moeten zich terugtrekken, zei de gouverneur van de regio Loehansk vrijdag. De Verenigde Staten zullen naar verwachting nog eens 450 miljoen dollar aan veiligheidshulp aan Oekraïne verstrekken, inclusief meer langeafstandsraketsystemen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme regeringsbronnen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

8:58