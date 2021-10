Vrachtwagens die zich vastrijden en wildplassende chauffeurs: ‘Je kunt niet steeds eigen rechter spelen’

De vrachtwagen op de Jacobaweg in hartje Oosterbeek kan geen kant op. Pas als de eigenaresse van de oranje auto zich na een uur meldt, kan hij weg. Volgens buurtbewoners gebeurt dit een paar keer per week. Ze maken zich zorgen om de verkeersveiligheid in hun straat en willen actie.