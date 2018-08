Vrachtwagens zouden permanent uit de buurt van scholen moeten worden geweerd

Vermiste Gendtse tiener na negen dagen gevonden

19 augustus GENDT/VOORST - De 15-jarige Joey Harmsen uit Gendt - die doordeweeks verbleef in een woongroep met professionele begeleiding in Voorst - is zondagavond gezond en wel teruggevonden. Zijn Gendtse pleegouders hebben tezamen met familie en vrienden de afgelopen dagen intensief naar hem gezocht.