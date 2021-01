Vragen over de avondklok: kan ik ’s avonds nog een trein of bus pakken?

Blijven treinen, bussen en trams rijden? En kan ik midden in de nacht nog eten laten bezorgen? Vind hier de antwoorden op praktische vragen over de avondklok.

Hoe laat gaat de avondklok in?

Oorspronkelijk wilde het kabinet dat de avondklok om 20.30 uur zou ingaan. Maar er kwam een compromis met de Tweede Kamer om die een halfuur uit te stellen. Dus vanavond om 21.00 uur is het zover. De avondklok duurt 7,5 uur. De avondklok geldt vooralsnog elke avond en nacht tot 04.30 uur op woensdagochtend 10 februari.

Met welke reden mag je wel naar buiten?

Onder anderen mensen die voor hun werk onderweg zijn of in een medische noodsituatie verkeren mogen de straat op. Op de persconferentie benadrukte premier Rutte dat voor mantelzorgers ook een uitzondering geldt. Noodzakelijk is wel dat zij een zelf ondertekende officiële verklaring kunnen overleggen, die kan worden gedownload van de site van de rijksoverheid. Wie voor zijn werk op pad is heeft ook een officiële werkgeversverklaring nodig.

De hond uitlaten mag wel gewoon, maar alleen in je eentje en met het dier aan de lijn.

Hoe hoog is de boete als ik zonder uitzondering op straat ben?

Een avondklokboete is 95 euro. Dat betekent dat je niet meteen een strafblad krijgt als een agent je ‘s avonds beboet.

Volgens Rutte is het vervalsen van de officiële verklaringen een ernstiger vergrijp, en dus een misdrijf.

Kan ik ’s avonds nog wel de trein pakken?

Treinen, trams en bussen blijven gewoon rijden, ook na 21.00 uur. ,,Het ov is er juist voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld in de zorg of in de dienstverlening, bevoorrading aan de slag moeten blijven”, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) daarover.

Een vrijwel verlaten Den Haag Centraal.



Mocht een vervoerder verder willen afschalen, dan kunnen ze dat overleggen met de autoriteit die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de gemeente.



NS is een van de organisaties die voor een grote groep werknemers een werkgeversverklaring moet regelen. Volgens de staatssecretaris zal de NS hier geen problemen mee hebben.

Controleert een conducteur dan of ik een geldige reden heb om in de trein te zitten?

Nee. Branchevereniging OV-NL liet al weten dat de verantwoordelijkheid om te bepalen of een reis nodig is, bij de reiziger ligt. ,,Wij doen een nadrukkelijk beroep op onze reizigers om zich te houden aan alle maatregelen van het kabinet”, zei voorzitter Pedro Peters.

Volgens de vereniging gaat ov-personeel niet controleren of reizigers een geldige reden hebben om op pad te zijn. Die taak ligt volgens OV-NL bij de politie.

Krijgen daklozen ook een boete?

Op de website van de rijksoverheid staat dat ‘een dak- of thuisloze die buiten wordt aangetroffen zonder andere reden dan dat hij geen onderdak heeft, zo mogelijk wordt doorverwezen naar een opvangadres’.

Kan ik ’s nachts nog eten laten bezorgen?

Tijdens de persconferentie woensdag moest minister-president Mark Rutte het even navragen. Al snel kon hij melden dat maaltijdbezorgers ’s avonds gewoon kunnen werken. Uiteraard als ze een werkgeversverklaring bij zich hebben.

,,Een enorme opluchting, ja, ook bij mij persoonlijk”, zei Rutte daarover. Van de premier is bekend dat hij eigenlijk nooit kookt.



Het afhalen van eten is wel verboden wanneer de avondklok geldt.

Een maaltijdbezorger op pad.

Tot hoe laat blijft de supermarkt open?

Veel supermarkten gaan met de komst van de avondklok eerder dicht, namelijk om 20.45 uur. De winkels zijn blij dat het kabinet rekening heeft gehouden met de ‘logistieke operatie’. Dus het werk van vakkenvullers en personeel van distributiecentra bijvoorbeeld.

De vroegere sluiting betekent volgens branchevereniging CBL dat er minder uren in een dag zijn om boodschappen te doen. Rutte raadde aan om daarom ook eens 's ochtends naar de supermarkt te gaan. Het CBL ondersteunt met klem die oproep.

