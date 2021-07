Vragen over dure benzine liggen heel gevoelig bij de olie-industrie: ‘Je wilt niet dat je klanten massaal in Duitsland tanken’

Directeur Niels Seinen van Avia Weghorst doet niet moeilijk: hij kan best iets vertellen over de regionale prijsverschillen. Want die zijn soms fors: Tango aan de Zwavertsweg in Hengelo vraagt 1,75 voor een liter Euro95 (E10, in modern jargon), bij BP aan de Kuipersdijk in Enschede is dat 1,97 (bron: app Pompmeister). Maar liefst 22 cent verschil, al gauw een tientje op een volle tank.