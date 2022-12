Vriendin van Arco (350 kilo) deed noodkreet bij ministerie: ‘Veel zorginstellingen zijn op de hoogte en kunnen niet helpen’

Op deze nieuwe begraaf­plaats mag je kunstgebit niet mee en ook op de kleding wordt gelet

Vanaf 1 januari kan er natuurlijk begraven worden - zonder grafzerken dus - op een apart gedeelte van de begraafplaats in Ophemert. Er zijn wel voorwaarden om het natuurvriendelijk te houden. Zo mogen kunstgebitten en nylon kleding niet mee het graf in.

