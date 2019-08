Vrijdagmiddag: fel onweer en stevige regenbuien boven Oost-Nederland

Bumperkle­ver drukt politiewa­gen met 150 km per uur bijna letterlijk van de weg: vette bekeuring

12:02 VEENENDAAL - Een 25-jarige automobilist had donderdagochtend rond 6.30 uur zo veel haast op de A12 bij Veenendaal, dat hij een auto die voor hem reed bijna letterlijk van de rijbaan drukte. Hij ging met 150 kilometer per uur bumper aan bumper rijden en dwong de voorligger die aan het inhalen was naar de rechterrijbaan te vertrekken. Wat hij bij die actie niet wist: in die auto reed een politieman.