Vrijgezellenfeest loopt uit op drama • Huldiging Feyenoord

Dat kan nu in het Utrechtse Montfoort. Vraagprijs: bijna vijf miljoen euro. Maar dan heb je ook je eigen binnenzwembad, kun je biljarten in je hooiberg én relaxen op je privéstrand.Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 15 mei.

HONDERDEN MELDINGEN VLEESETENDE BACTERIE | Ziekenhuizen in heel het land hebben de afgelopen maanden vele honderden patiënten gezien met een longontsteking, bloedvergiftiging of ontstekingen van huid, gewrichten of botten. Allemaal symptomen van een infectie met de vleesetende bacterie.

DAGBLAD WEIGERT WEDSTRIJDVERSLAG TE PLAATSEN | Dagblad van het Noorden weigert maandag een verslag af te drukken van de voetbalwedstrijd tussen FC Groningen en Ajax, die volledig uit de hand liep. In plaats daarvan publiceert de krant een verklaring waarom de sportpagina leeg blijft.

SLECHT NIEUWS VOOR LIEFDESVERHAAL | Ze ontmoeten elkaar op een strand in Jamaica. Zien elkaar nog geen twaalf uur en behalve goede gesprekken en een afscheidsknuffel gebeurt er niets. Maar het zaadje is geplant. Het zaadje van een liefde die nooit meer over gaat, zelfs niet nu Lot Berkhout (31) uit Arnhem binnenkort zal sterven aan kanker.

WONDERBAARLIJKE REDDING IJSSELMEER | Een drenkeling van een catamaran op het IJsselmeer heeft op bijzondere wijze zijn hachelijke avontuur overleefd. De betrokken man is zondagavond al over boord gevallen en werd maandagmorgen op een voor een anker liggende duwbak gevonden.,,Die mag vanavond een schietgebedje doen.”

HULDIGING FEYENOORD | Hoera, Feyenoord is kampioen! Dat is gisteren uitgebreid gevierd door de supporters in de stad, en vandaag deed Rotterdam dat nog eens dunnetjes over met een huldiging van de selectie bij het stadhuis.

MANNEN OPGEPAKT MISHANDELING MEISJE (10) | De mannen die zijn opgepakt voor de zware mishandeling van een meisje van 10 in Veenendaal, zijn een inwoner van Veenendaler (43) en zijn stiefzoon van 18 uit Ede. De politie waarschuwt voor een heksenjacht op de vermoedelijke daders.

POLITIE-EENHEDEN SCHEUREN ACHTER 81-JARIGE AAN | Ze keken er raar van op. De leden van de Koninklijke Marechaussee die zaterdag op Rijksweg A12 ter hoogte van Arnhem werden ingehaald. Een auto knalde voorbij met hoge snelheid. Veel te hoge snelheid.

DNA ZAT OP JERRYCAN MAAR TOCH VRIJSPRAAK | Het dna-spoor op de jerrycan, de brandwond op de ochtend na de brandstichtingen en de gegevens uit zijn telefoon: voor het Openbaar Ministerie was het voldoende om 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk te eisen. De rechtbank ziet dat anders waardoor de verdachte vrij komt.

OM EIST 15 JAAR TEGEN GUUS E. | Hevige emoties tijdens de rechtszaak tegen Guus E. uit Huissen. Hij wordt ervan verdacht zijn vriendin Dionne afgelopen december met grof geweld om het leven te hebben gebracht. Nabestaanden hopen vanmiddag antwoord te krijgen op de vraag hoe dat allemaal kon gebeuren en wat de verdachte bezielde.

VRIJGEZELLENAVOND LOOPT UIT OP DRAMA | In Stavelot (België) is een vrijgezellenavond afgelopen zaterdag uitgelopen op een drama, dat melden lokale media. Een Nederlander vecht momenteel voor zijn leven nadat een petanquebal (jeu de boules) explodeerde toen die in een vuurkorf was beland.

