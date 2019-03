Vrijspraak voor ouders van overleden baby Jairo uit Arnhem

AMSTERDAM / ARNHEM - De ouders van de in 2010 overleden baby Jairo uit Arnhem zijn vrijdag door het gerechtshof in Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij zijn dood.

Het OM vond de ouders verantwoordelijk voor de dood van het jongetje. De aanklagers eisten 12 februari 44 maanden tegen de vader. Hij zou het jongetje vanaf dat hij zes weken oud was stelselmatig hebben mishandeld, leidend tot zijn dood in augustus 2010. Het jongetje was toen acht maanden oud. Tegen de moeder eisten de aanklagers 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Zij zou hebben weggekeken bij de dodelijke mishandelingen door de vader.

De rechtbank veroordeelde de vader destijds wegens mishandeling, met de dood tot gevolg, tot een gevangenisstraf van 46 maanden en sprak de moeder vrij. Het hof vindt wel aannemelijk dat Jairo een niet-natuurlijke dood is gestorven, maar kwam voor een dilemma te staan. Was de vader verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon, was het de moeder of waren zij het samen?

De vader was het, oordeelde de rechtbank destijds, omdat die vaak thuis was met zijn zoon. Maar het hof vindt dat die redenering mank gaat. Het dossier bevat geen objectief bewijs om de verantwoordelijke(n) mee aan te wijzen. De vader heeft ontkend, de moeder heeft gezwegen en niemand heeft de mishandelingen zien gebeuren. Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, kan het hof niet anders dan de beide verdachten vrijspreken.

Letsels

De Arnhemse baby Jairo moet veel hebben geleden in zijn korte leven. Er was een aaneenschakeling aan letsels. “Kennelijk was er niemand in zijn omgeving die dit opmerkte of wilde opmerken. Niemand die zorgde dat het ophield”, stelde de aanklager nog bij het eisen van straf.