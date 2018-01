Vrijwillig rookverbod bij sportclubs werkt, zelfs zonder sancties

Op het immense terrein van de Nijmeegs/Lentse roeivereniging De Waal is geen peuk meer te vinden. Daar hebben ze in mei bordjes opgehangen: verboden te roken. Wat niemand verwachtte, gebeurde. ,,Sindsdien hebben we niemand meer zien roken’’, zegt voorzitter Cor Scheffers.



Het vrijwillig rookverbod werd ingesteld bij de start van het jeugdroeien in De Spiegelwaal, de nevengeul van de Waal bij Nijmegen. ,,We hebben een terrein van 5.500 vierkante meter. We vinden nu nooit meer een peuk op de grond, nooit hoeven we iemand aan te spreken of hij een sigaret wil uitmaken. Het gebeurt gewoon niet meer.’’