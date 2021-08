Vrijwilligers schonen uiterwaarden van de Waal op: afvalcontainer dreef 240 kilometer mee met de stroom

Het zou geen gevaarlijk werk moeten zijn. Daar zijn de handschoenen voor. Toch geeft Jeroen Tromp een waarschuwing mee. ,,Kijk uit voor populieren”, zegt de gebiedsbeheerder tegen de vrijwilligers die komen helpen met het opruimen van troep in de Dreumelsche Waard. ,,We weten niet wat het hoogwater met de bomen gedaan heeft. Zo’n populier kan spontaan een tak laten vallen.”



Op Facebook heeft Staatsbosbeheer vrijwilligers opgeroepen om deze donderdag te komen helpen in de uiterwaarden. Dat gebeurde onder meer langs de Waal bij Dreumel en in de Erlecomse Waard en Millingerwaard nabij Nijmegen. In die laatstgenoemde natuurgebieden werd over een stuk van 5 kilometer in een dag ruim 30 kuub zooi afgevoerd, waaronder een houten vat - ‘Wat denk je, whiskey of cognac?’ - bouwplanken, stukken plastic, een halve koelkast en twee antieke staldeurtjes. ,,Helaas van baggerhout”, zegt Twan Theunissen, teamleider Rivierengebied Oost.