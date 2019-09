Vrijwilligers zijn somber over hun toekomst bij de brandweer

Vader en zoons krijgen van hof taakstraf­fen voor mishande­len overburen met houten paal

11:28 CULEMBORG/ BEESD - Het gerechtshof heeft de 55-jarige Culemborger Bertus S. en zijn zoons Piet (30) en Johan (24) veroordeeld tot taakstraffen voor het mishandelen van de overburen in 2017. De rechtbank vond dat vader drie maanden de cel in moest, maar het hof houdt het in hoger beroep op een werkstraf voor alle drie.