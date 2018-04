Vrouw (18) doet aangifte van verkrachting in streekbus

Een van hen ging met haar mee de bus in en dwong haar achterin te gaan zitten. Daar zouden zich seksuele handelingen hebben voorgedaan, zegt de vader van de jonge vrouw. Volgens hem was zijn dochter, die een licht verstandelijke beperking heeft, niet in staat zich te verweren of de aandacht van enkele medepassagiers of de buschauffeur te trekken.



Pas de volgende dag vertelde de vrouw wat haar overkomen was. ,,Dat dit kan gebeuren in een veilige omgeving als een bus is ongekend en hondsbrutaal. Ik vind het schokkend. We zijn enorm verdrietig en boos’’, zegt de vader die anoniem wil blijven en de woonplaats van het gezin niet bekend wil maken om zijn dochter te beschermen. ,,Met haar gaat het fysiek goed, maar hoe het mentaal is kunnen we niet goed inschatten. Zij kan dit niet duiden. Maar het vertrouwen is weg en ze gaat niet meer alleen naar de stad, laat staan met de bus.’’