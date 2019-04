Vrouw (19) uit Deventer omgekomen bij ernstig ongeluk op A28 bij Staphorst

Politie haalt slingeren­de vrouw die onder invloed van drugs rijdt van de weg op A73

7:49 BOXMEER - Een vrouw die slingerend over de A73 bij Boxmeer reed, is in de nacht van zondag op maandag van de weg gehaald door de politie. Volgens de Politie Boxmeer reed de vrouw rond 04.15 slingerend en van snelheid wisselend over de weg.