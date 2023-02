Vrouw (21) komt om nadat auto tussen twee trucks belandt • Zo kun je tot honderden euro’s terugkrijgen voor energierekening

MAN (19) TOEGETAKELD DOOR BEKENDE ‘RADDRAAIERS’ IN WAGENINGEN | Een 19-jarige man is ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij in Wageningen, in het uitgaanshart van de stad. Het incident gebeurde afgelopen weekend. ,,Het is een bekend groepje, dat vaker voor overlast zorgt”, zegt Tuncay Topal, eigenaar van Pub Sixty One.



ACM DOORZOEKT ADMINISTRATIE ENECO, ESSENT EN VATTENFALL | De Autoriteit Consument & Markt heeft dinsdag de drie grote energiemaatschappijen bezocht om meer informatie te verkrijgen over de opbouw van hun energietarieven. De bezoeken zijn onderdeel van de aangescherpte controle van de toezichthouder op Eneco, Essent en Vattenfall vanwege het prijsplafond.



DODE AANGETROFFEN IN BOS BIJ EDE | In een bos langs de Verlengde Arnhemseweg N224 in Ede is dinsdagochtend een lichaam aangetroffen. De persoon is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

HOE KUN JE MENSEN IN TURKIJE EN SYRIË HELPEN? | In Arnhem werden maandag op een locatie bij een transportbedrijf meteen al zóveel hulpgoederen ingezameld dat mensen gevraagd wordt alsjeblieft niet meer te doneren. En Het Rode Kruis zegt: geef vooral geld. Wat kun je het beste doen om de mensen in het aardbevingsgebied te helpen?



DRAMA VOOR DAVY PRÖPPER | De rentree van Davy Pröpper in het betaalde voetbal is uitgemond in een regelrecht drama. De spelmaker van Vitesse heeft zaterdag in Emmen een zware knieblessure opgelopen. Het seizoen van de 19-voudig international is zodoende voorbij.



ARNHEMSE INZAMELING VOOR TURKIJE EN SYRIË LOOPT UIT DE HAND | Luiers, pijnstillers, opgerolde dekens. Vier vrienden besloten maandagmorgen spullen in te zamelen voor het door een aardbeving getroffen Turkije. ,,We wilden met twee busjes gaan, maar het worden heel wat vrachtwagens. Het is compleet uit de hand gelopen. Dit is overweldigend”, zegt initiatiefnemer Selim Ak.

PASGEBOREN BABY NOG MET NAVELSTRENG UIT PUIN GEHAALD IN SYRIË | Familieleden hebben een pasgeboren baby van onder het puin gered in het noorden van Syrië. Het kind zat nog met de navelstreng vast aan haar moeder, die wel stierf als gevolg van de aardbevingen. Ook de lichamen van de vader, vier broers en zussen en een tante werden gevonden onder een ingestort gebouw.



HONDERDEN EURO'S PER MAAND VOOR ENERGIEREKENING | Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal fonds. Maandelijks kunnen zij tientallen tot zelfs honderden euro’s aan steun ontvangen deze winter, ook over de maanden die al zijn geweest. Lees hier wie en hoe je in aanmerking komt voor de steun.



21-JARIGE VROUW KOMT OM HET LEVEN BIJ ONGEVAL A28 | Bij een zwaar ongeluk op de A28 richting Zwolle is een 21-jarige vrouw uit Epe overleden. De personenauto waarin zij als bijrijder zat kwam klem te zitten tussen twee vrachtwagens. De bestuurster, een 59-jarige vrouw uit Epe,is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

DODENTAL OPGELOPEN TOT RUIM 6000 NA AARDBEVING IN TURKIJE EN SYRIË | President Erdogan heeft voor drie maanden de noodtoestand uitgeroepen na de aardbevingen in Turkije. In - het bij toeristen populaire Antalya - wil de overheid getroffenen die sinds maandag dakloos zijn in hotels onderbrengen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.



BESTUURDER BEKNELD TUSSEN GRAAFMACHINE EN GRAFSTEEN | De machinist van een graafmachine is dinsdagochtend bij een ongeval op Begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen bekneld geraakt tussen de machine en een grafsteen. Een collega kon met een andere mini-graver het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijden.



NEL IS 82, HUGO 83 EN NU ZIJN ZE GETROUWD | De liefde doet niet aan leeftijd. Dus als je pas na je tachtigste die lang gewenste man ontmoet en hij vindt jou ook leuk, trouw je met elkaar. Nel van de Giessen (82) en Hugo van den Berg (83) stapten maandag samen in het huwelijksbootje.

ENERGIETARIEF VATTENFALL DUIKT ONDER PRIJSPLAFOND | Energiemaatschappij Vattenfall duikt vanaf 1 april met het elektriciteitstarief voor zo’n 700.000 klanten ónder het prijsplafond. Ook kondigt het bedrijf weer vaste contracten aan. Volgens Vattenfall-directeur Cindy Kroon wordt de energiemarkt echter nooit meer zoals vroeger.



BETUWS HULPKONVOOI TROTSEERT SNEEUW EN PECH IN OEKRAÏNE | Onder zeer uitdagende omstandigheden proberen Hans Saris, Jolande Cornelissen en de andere leden van een Betuws hulpkonvooi te helpen in het door oorlog verscheurde Oekraïne. Al bij aankomst in het land ging het luchtalarm af.



CRISIS BIJ DE GRAAFSCHAP | Het is crisis bij De Graafschap, daar zijn clubwatchers Raymond Willemsen en Lex Lammers het wel over eens. Volgens Willemsen zat trainer Adrie Poldervaart er apathisch bij en is-ie vervolgens door de clubleiding naar huis gestuurd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze nieuwsupdate van vandaag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.