Vrouw (30) krijgt dertig maanden cel voor steekpartij Escharen

Serie In het harnas Elke week een fataal bedrijfson­ge­val: 'Hoe zou je reageren als jouw kind overlijdt?'

Iedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. De Gelderlander sprak in deze serie met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen. Officier van Justitie Siebren Buist wil meer openheid over bedrijfsongevallen. Zodat we ervan kunnen leren. ,,Bijna alle arbeidsongevallen waren met betrekkelijk weinig moeite te voorkomen geweest.”

23 april