Vrouw (37) die zingend over straat liep verdacht van dodelijke stadsbrand • ‘Atsu nog steeds spoorloos’

VROUW VERDACHT VAN BRANDSTICHTING | De 37-jarige T. hoopte op een carrière als zangeres, maar gleed af in een leven vol verslavingen. Afgelopen zaterdagavond hield de politie haar aan in verband met de brand aan de Arnhemse De Wiltstraat, waarbij twee personen het leven lieten. Ze wordt nu verdacht van brandstichting, laat de politie weten.

WAAR IS OUD-VITESSENAAR ATSU? | Er is grote onduidelijkheid omtrent het welzijn van voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu. De Ghanees zou gisteren in Turkije levend onder het puin vandaan zijn gehaald, maar het is onduidelijk waar de 31-jarige aanvaller zich op dit momenteel begeeft. Zijn zaakwaarnemer, coach en clubarts hebben hun zorgen geuit over de ontstane situatie. ‘Christian was niet in het ziekenhuis, hij is nog steeds spoorloos’

GROTE HOEVEELHEID DRUGS EN GELD | Bij een urenlange politieactie voor een woning in de Nijmeegse wijk Meijhorst is dinsdag een grote hoeveelheid drugs en veel cash geld gevonden. Ook heeft de politie verschillende auto’s die tegenover het huis stonden inbeslaggenomen. Vier verdachten zijn opgepakt.

Volledig scherm De politie-actie in de wijk Meijhorst in Nijmegen. © Persbureau Heitink

DEZE AUTO'S HALEN HET VAAKST DE 300.000 KILOMETER | Het Amerikaanse iSeeCars onderzocht meer dan twee miljoen auto’s die in elk geval vorig jaar nog nieuw te koop waren en welke welke van deze auto’s minimaal 200.000 mijl hadden gereden, oftewel: 321.869 kilometer. Lees de resultaten hier.

SAL (49) LIGT MOGELIJK NOG LEVEND ONDER HET PUIN | Verdriet. Onzekerheid. Wanhoop. Het zijn gevoelens die deze uren vechten om voorrang bij de familie Köse uit Zutphen. Sal Köse (49), vader van twee kinderen, ligt mogelijk nog levend onder het puin na de aardbeving in Turkije. En dat terwijl de lichamen van zijn broer en vader vanochtend werden gevonden. ‘We bedelen om hulp, maar het komt maar niet.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

GELDERLAND WEIGERT MEE TE WERKEN MET OPKOPEN STIKSTOFRECHTEN | Lelystad Airport kocht stikstofrechten op van drie Gelderse boerderijen. De luchthaven heeft die rechten nodig voor de natuurvergunning, die noodzakelijk is om open te kunnen. De provincie Gelderland weigert vooralsnog mee te werken. Het opkopen van stikstofrechten door Lelystad Airport is tegen het zere been van Gelderland.

AUTOVRIJE APPARTEMENTEN IN NIJMEGEN | Een huis met auto voor de deur: in Nijmegen is het geen vanzelfsprekendheid meer. De stad bouwt aan woontorens en buurtjes zónder parkeerplek. Neem ‘vlek acht’ in Hof van Holland. 234 huizen komen er. Aantal parkeerplaatsen: nul. Koerst de stad aan op een autovrije toekomst? ‘Wie voor de deur wil parkeren, moet in Lindenholt gaan wonen’

FRITS OVERLEED NA VAL OVER BALK OP FIETSPAD | Frits van de Voort (63) viel met zijn mountainbike over een houten balk die ineens op het parcours lag in het Amsterdamse Bos. Volgens de politie zou de balk mogelijk opzettelijk zijn neergelegd. Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot opheldering. ,,Het was een moordwapen.”

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's van dit moment: