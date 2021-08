Vrouw (63) wordt doodgereden tijdens laatste klus voor pensioen, taakstraf voor chauffeur

Vermiste man (56) gewond aangetrof­fen in Delft, door ontvoer­ders uit auto gezet

9:49 De 56-jarige man uit Hoofddorp, die donderdagavond werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius, is vannacht gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man is naar het ziekenhuis gebracht en vervolgens met zijn familie herenigd.