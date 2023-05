Vrouw (64) gaat boodschappen doen, drinkt ‘paar

slokken’ sherry en rijdt vrouw (79) dood: ‘Ik voel me een moordenaar’

De dag ervoor had ze al een fles sherry leeggedronken. Die ochtend na een ruzie met haar man stapte ze in de auto en reed ze naar de supermarkt. Daar pakte ze nog een fles mee, dronk in de auto ‘een paar slokken’ en ging richting een rotonde in Huissen. Waar even later een 79-jarige fietsster, onderweg naar de fitness, door haar schuld het leven liet.