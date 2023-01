Vrouw (66) uit Dordrecht overleden na schietpartij Zwijndrecht, vrouw (38) uit Rotterdam zwaargewond

De schietpartij gebeurde even voor tweeën ter hoogte van de parkeerplaats bij de Aldi. De aanleiding is mogelijk een conflict in de relationele sfeer, meldt een persvoorlichter van de politie. De slachtoffers en de dader kenden elkaar, maar een woordvoerder kan verder niets zeggen over hun relatie. De politie is nog hard op zoek naar de dader, die met een auto op de vlucht is geslagen. Er is de hele middag met veel eenheden naar hem gezocht.

Moeder en dochter zouden het winkelcentrum uit zijn gelopen toen een man hen beschoot - vermoedelijk ging daar eerst een ruzie aan vooraf. Daarna reed de dader weg in een auto. De politie kan nog geen omschrijving geven van het uiterlijk van de verdachte.

Ter plaatse deed de Forensische Opsporing onderzoek en werd er met een hond gezocht naar hulzen. Camerabeelden van de winkels in de omgeving zijn verzameld en worden bekeken. Het onderzoek is nog steeds in volle gang, laat de politie weten.

Grote impact

Burgemeester van Zwijndrecht Hein van der Loo laat weten dat het schietincident een grote impact heeft gemaakt op de bezoekers die daar waren. ,,Een dodelijk schietincident, op klaarlichte dag, een drukke zaterdagmiddag bij winkelcentrum Walburg met veel winkelend publiek. Nogal wat mensen zijn als omstander getuige geweest van het incident”, aldus de burgemeester.

De burgemeester zegt verder dat mensen in de Zuid-Hollandse plaats ‘ongelooflijk geschrokken’ zijn door de gebeurtenis. ,,Mijn gedachten zijn allereerst bij de slachtoffers en hun familie”, zegt Van der Loo.

Mensen die getuige zijn geweest kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp, dat ook ter plaatse kwam bij het winkelcentrum.

Massale klopjacht

Er is een massale klopjacht gaande op de man die vanmiddag het vuur opende op een moeder en dochter bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. De dader ging er met de auto vandoor. De politie staat momenteel te posten op afsluitwegen en op de A16.

De politie probeert zoveel mogelijk informatie te verkrijgen aan de hand van getuigen. ,,Zo krijgen we een opsporingsindicatie van hoe de dader er uit ziet en wat voor auto hij rijdt”, verklaart politiewoordvoerster Lillian van Duijvenbode. ,,Het staat niet helemaal vast, maar we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor de zoektocht die momenteel massaal gaande is naar de dader.”

Puzzelstukjes

De politie kan nog geen omschrijving geven van het uiterlijk van de verdachte. ,,We doen momenteel onderzoek en we vragen camerabeelden op van zoveel mogelijk winkels in de buurt. Zo hopen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk puzzelstukjes bij elkaar te krijgen”, aldus de woordvoerster.

Aan de kant van het schietincident hangen voor zover bekend geen camera’s. De beveiliging van het winkelcentrum is nu op zoek naar beelden die mogelijk toch iets tonen.

