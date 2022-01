Vrouw al 16 jaar in gevecht met verzekeraar na 'foute diagnose' en doet nu aangifte

In studeren had Marja geen zin, nu is ze parlements­lid in Nieuw-Zee­land: ‘Zo gek, maar ook een mooie uitdaging’

TIEL - ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Die uitdrukking kent iedereen wel, in Nederland. Maar zelfs parlementsleden in Nieuw-Zeeland maakten er ruim vier jaar geleden kennis mee. De in Tiel opgegroeide Marja Lubeck sprak die woorden - in haar moerstaal - uit tijdens haar eerste speech in het Huis van Afgevaardigden in Wellington.

