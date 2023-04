Vrouw bevalt op de vluchtstrook van dochter • Drankrijder scheurt met 225 kilometer per uur over A2 en raakt peperdure Audi kwijt

SEKSUEEL GEWELD TEGEN DRAGQUEENS: ‘VOOR IK HET WIST, ZAT ZE MET HAAR HAND IN M'N SLIP | Dragqueens gaan door een periode met tegenstellingen. Aan de ene kant is de levensstijl en theatervorm populairder dan ooit, tegelijk neemt de agressie en het (seksuele)geweld toe. Mede om hier aandacht voor te vragen, riep belangenorganisatie COC om zaterdag de regenboogvlag uit te hangen als reactie op alle geweld.

DAKLOOS DOOR BRAND, MAAR GEEN VOORRANG OP HUIS: HOE KAN DAT? | Door brand alles kwijtraken en dakloos worden. Het overkwam Chérie (68) en Terence Havelaar (71). Ondanks hun ellende krijgen ze geen voorrang op een woning. Hoezo? Kan de overheid in zulke noodsituaties echt niets doen? Daarover willen Nijmeegse politici nu duidelijkheid.

SCHUURTJES GAAN IN VLAMMEN OP IN TIELSE WOONWIJK: BEWONERS GEËVACUEERD | Een flinke schuurbrand aan de Duifkruid in Tiel heeft de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag enkele uren beziggehouden. Rond 03.40 uur vloog daar een schuurtje bij een woning in brand waarna de vlammen al snel oversloegen naar twee andere schuurtjes. Een aantal omwonenden moest uit voorzorg hun woning verlaten.

WANDELAAR VIST BIJZONDER DIERTJE UIT WATER: ‘DIT IS VOOR ONS OOK NIET ALLEDAAGS’ | Een vrouw die donderdagmiddag met haar hond langs het water in Zwolle liep, deed daar een bijzonder ontdekking. Haar hond sloeg aan op een klein pluizig diertje in het water. Het bleek om een jong vosje te gaan dat dringend hulp nodig had.

DE OORLOG IN BAAK GAAT MAAR NIET VOORBIJ: ‘WAS MIJN VADER EEN ANDERE MAN GEWEEST ALS DIT NIET WAS GEBEURD? | Dood en verderf zaaien Duitse granaten in Baak, twee dagen nadat het Achterhoekse dorp op 2 april 1945 is bevrijd. Er zijn veertien doden te betreuren, onder wie zeven kinderen jonger dan 10 jaar. 78 jaar later voelen nazaten nog altijd de pijn.

LUCA (22) LOOPT DE MARATHON TUSSEN CHEMO'S, BESTRALINGEN EN HERSENOPERATIE DOOR | Na een hersenoperatie, chemo en dertig bestralingen heeft Luca Marks (22) één rustmaand voor hij aan een nog zwaarder chemotraject begint. Maar in die maand zit hij bepaald niet stil: deze zondag loopt hij de hele Marathon Rotterdam om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. ,,Het geeft me zo’n sterk gevoel dat mijn lichaam dit ondanks alles toch aankan.’’

Volledig scherm Luca rent vaak in het Bergse Bos, vlak bij zijn ouderlijk huis in Bergschenhoek. © Roel Dijkstra

KLIMAATACTIVISTEN BLINDDOEKEN TIENTALLEN BEELDEN IN NIJMEGEN EN BEEK | Activisten van klimaatbeweging Extinction Rebellion hebben zondagochtend in Nijmegen en Beek 25 hoofden van 19 beelden geblinddoekt. Het is onderdeel van de wereldwijde actie Statue Sunday, bedoeld om aandacht te eisen van politici en bestuurders: sluit niet langer de ogen voor de klimaatcrisis.

‘ONGEKEND BLOEDIGE’ GEVECHTEN BIJ BACHMOET: WAGNERBAAS ROEPT MOSKOU OP OORLOG TE BEËINDIGEN | Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft op berichtendienst Telegram het Kremlin voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en af te kondigen dat de doelen van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne - ‘zoals gepland’- zijn bereikt. Ondertussen vinden er zware gevechten plaats bij Bachmoet.

AUTOMOBILIST (28) BOTST ONDER INVLOED VAN ALCOHOL EN HARDDRUGS TEGEN WONING AAN | Een Mercedes is zondagochtend met vermoedelijk hoge snelheid tegen een woning gebotst op de Bredaseweg in Tilburg. De 28-jarige Tilburgse bestuurder bleek onder invloed van alcohol en harddrugs te zijn. Bij de botsing ontstond een flinke ravage.

VAN DE TSUNAMI IN THAILAND TOT MH17: CHARLES GEEFT DE DODEN EEN NAAM | Politieman Charles Lamens werkte ruim twintig jaar bij het Rampen Identificatie Team. ,,MH17 was groot, maar overzichtelijk. Bij de tsunami in Thailand dacht ik alleen: wanneer houdt het op?’’

BARBECUËN OP TOPNIVEAU IN RHA: UREN ZWOEGEN OP EEN ENKELE STEAK | Barbecueën kunnen we allemaal. Braairooster uit de schuur, houtskool in de brand, worstjes, spiesjes en lappen vlees op de grill en smullen maar. In Rha ging het deze zaterdag echter op een ander niveau. Topniveau.

MOTORRIJDER (23) OVERLEDEN BIJ ONGELUK IN DOORNENBURG | Een motorrijder is zaterdagmiddag verongelukt op de Rijndijk in Doornenburg. Het gaat om een 23-jarige man uit Huissen. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 16:35 uur. De motorrijder is door een onbekende oorzaak gevallen.

VITESSE WINT NA FOUTEN VAN CILLESSEN RUIM VAN NEC, WEDSTRIJD VERLOOPT ZONDER INCIDENTEN | Vitesse heeft de Gelderse derby tegen NEC met ruime cijfers gewonnen. De Arnhemse club won mede door twee fouten van Jasper Cillessen in De Goffert met 1-4. De wedstrijd verliep zonder incidenten op de tribunes.

DRANKRIJKDER SCHEURT MET 225 KILOMETER PER UUR OVER A2 EN IS NU ZIJN PEPERDURE AUDI KWIJT | Een bestuurder van een Audi R8 (nieuwprijs vanaf 244.000 euro) is door de politie van de snelweg A2 bij IJsselstein geplukt. Volgens de politie reed de man 225 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan, en had hij ook te veel gedronken.

VROUW BEVALT VAN DOCHTERTJE OP VLUCHTSTROOK VAN A13 | Een vrouw is zondagmiddag bevallen van een dochtertje op de afrit van snelweg A13 in Delft. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis toen de baby niet meer kon wachten.