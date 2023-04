Vrouw denkt dat er is ingebroken door ravage in huis, maar dan ontdekt ze iets onder de bank

Het bleek om een nijlgans te gaan. Het dier was op twee meter hoogte door een raam gevlogen, rechtstreeks de woning aan de Bosplaat in. De gans bleek gewond te zijn en had aardig wat bloed verloren, zo meldt een medewerker van de dierenambulance in Zwolle.

Een vrijwilliger is naar de woning toegegaan om het dier te vangen en na te kijken. De gans had alleen een scheurtje in zijn zwemvlies zo bleek. De medewerker heeft vervolgens de gans meegenomen naar de opvang voor observatie waarna even later het dier weer is vrijgelaten.