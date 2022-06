Vrouw gewond door falende kermisattractie in Deventer, kermisexploitant baalt gigantisch: ‘Dit wil je niet’

het gesprek Marijn Ornstein, de nieuwe advocaat voor water, is van plan stevig aan de boom te gaan schudden

Ze doomde van een carrière als advocaat, maar sinds een jaar is Marijn Ornstein advocaat van het water. Als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe wil ze duidelijk maken hoe belangrijk het is dat we ons druk gaan maken om ons water. ,,Als wij met fikse regenbuien te maken krijgen, kunnen ook ziekenhuizen onbereikbaar worden.”

12 juni