Vrouw glijdt met auto van besneeuwde weg en raakt zwaargewond • Johnny is tóch weer terug

PRIJSPLAFOND LIJKT KOOPJE TE WORDEN | Experts verwachten dat het prijsplafond op energie het Rijk tientallen miljarden euro’s minder gaat kosten dan werd gedacht. Dit komt vooral door de lage energieprijs, maar ook omdat er minder energie wordt gebruikt.



HELI’S EN BEWAPENDE VOERTUIGEN | Inwoners van de Liemers en Achterhoek moeten de komende weken niet raar opkijken als er plotseling een gevechtshelikopter over hun hoofd scheert of bewapende militairen langs rennen. Defensie Helikopter Commando (DHC) oefent namelijk twee weken lang in deze regio’s. Lees meer.



STUDENTE OVERLIJDT BIJ ONGELUK | Een 18-jarige vrouw uit Wageningen is overleden bij een ongeluk in Wageningen. De studente aan Wageningen Universiteit werd aangereden door een taxibusje bij het oversteken van een drukke weg. Langs de Nijenoord Allee in Wageningen ligt een bosje witte rozen met een briefje: ‘You have and will always be loved’. Lees meer.

RECHTER SNAPT CAMPINGBAAS NIET | ,,Wat hoopt u met deze zaak eigenlijk te bereiken?” De voorzieningenrechter in Arnhem vroeg zich vrijdag af waarom de eigenaar van Camping ’t Hilgelomeer de gemeente Winterswijk voor de rechter heeft gedaagd over een vergunning die over twee maanden afloopt. Lees verder.



PATIËNT KELLY IS NU PRINSES | Kelly Janssen (35) herstelde van darmkanker met uitzaaiingen en probeert haar leven weer op te pakken. Nu is ze prinses carnaval in Angeren. ,,De jurk kocht ik pas een paar dagen voor de onthulling, zó bang was ik dat het toch weer mis zou zijn.”



BRUSSEL RAAKT KABINET EN BOEREN HARD | Brussel geeft Nederland een tik op de vingers vanwege een te coulante houding richting boeren die moeten voldoen aan strengere mestregels. Landbouwminister Piet Adema erkent een verkeerde inschatting te hebben gemaakt. Nederlandse boeren mogen daardoor al vanaf dit jaar veel minder mest uitrijden dan eerder werd gemeld. ,,Als dat zo is, breekt de hel los’’, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force.

TWEEVERDIENERS KOMEN IN DE KNEL | Meer tweeverdieners met ernstige geldproblemen kloppen aan bij een bewindvoerder. Die neemt dan tijdelijk het beheer van hun financiën over. De groei van deze groep cliënten, die zich tot voor kort prima financieel kon redden, is fors, zegt Horus, een branchevereniging voor bewindvoerders. Lees meer.



JOHNNY TÓCH TERUG | Johnny de Mol (44) keert tóch terug als presentator van HLF8, de SBS 6-talkshow die hij verliet na beschuldigingen van wangedrag. Hoewel hij niet werd vervolgd, besloot hij aanvankelijk geen comeback te maken bij het programma dat rond hem werd bedacht. Vanavond zit hij er weer, hij relativeert zijn eigen situatie. ,,Alles valt in het niet bij ziekte van mijn zus.’’



DODE BIJ BEDRIJFSONGEVAL | Een medewerker van het Didamse bedrijf Alpha Deuren is vrijdag vroeg in de ochtend overleden tijdens het werk. Directeur Antonio Venneri en alle andere collega’s zijn er kapot van.



THIJS (23) BEGON ALS AFWASHULP EN IS NU KAPITEIN | Arnhemmer Thijs van Manen is met zijn 23 jaar een van de jongste kapiteins van Nederland. Een ‘jongensdroom’. Maar wel één waar veel meer bij komt kijken dan alleen goede stuurmanskunsten. ,,Ik ben gek op avontuur.” Lees meer en bekijk de video:

SUPERBOEREN IN ACTIE | De Graafschap speelt vanavond de belangrijke uitwedstrijd tegen Almere City. De Superboeren doen dat zonder de zieke Basar Önal. Ook Hicham Acheffay (22) is er niet bij: vandaag werd bekend dat de aanvaller per direct vertrekt uit Doetinchem.



WINTERWEER IN DELEN VAN NEDERLAND | Sneeuw heeft vandaag voor grote problemen gezorgd op de weg. In Brabant zijn meerdere (snel)wegen afgesloten, wat leidde tot grote files. Op sommige plaatsen is tot 8 centimeter sneeuw blijven liggen. De problemen waren minder groot in de rest van het land. Het KNMI heeft aan het einde van de ochtend in Utrecht en Gelderland afgeschaald naar code geel, dat ook in de andere provincies geldt.



ZWAARGEWONDE BIJ ONGELUK IN SNEEUW | Een vrouw is vrijdagochtend met haar auto in een sloot terechtgekomen in Poederoijen. Het voertuig gleed door op een besneeuwde weg, botste tegen een boom en eindigde in het water. De bestuurster is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Bekijk hier het weerbericht van onze Achterhoekse weerman Gerrit Vossers:

