Vrouw overlijdt bij aanrijding met tractor • Niet iedereen zit te wachten op een Aldi in Alverna

WOLF GEZIEN IN DE ACHTERHOEK | ,,Hij liep op twee meter afstand van ons. Ik wist het meteen zeker, dit is geen grote hond, maar een wolf.” Els Gerritsen denkt dat maandag een wolf door De Heurne heeft gelopen. ,,Als mijn nicht niet geremd had, dan hadden we hem waarschijnlijk aangereden.”



DOEK VALT VOOR BAKKER IN DREUMEL | Ook de winkel van bakker Gremmee in Dreumel is dichtgegaan. En wel definitief. ,,Ik sluit de zaak liever zelf dan dat anderen dat voor mij doen”, zegt uitbaatster Ella Daanen. Lees meer.



GITZWARTE ROOK BIJ BRAND NIJMEGEN | Op een industrieterrein aan de Beurtvaartweg in Nijmegen heeft vanmiddag een flinke brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een auto en vervolgens overgeslagen naar het nabijgelegen autobedrijf Auto Techno Schamp BV.

FIETSER OVERLIJDT BIJ BOTSING MET TRACTOR | Een vrouw uit Lopik is dinsdagmiddag in haar woonplaats om het leven gekomen bij een botsing met een landbouwtrekker.



BUURMAN VINDT ‘KLEINE HUIZEN’ TE GROOT | Vijf jaar nadat zes gezinnen hun nieuwe woningen aan de Kollenburgweg in Didam betrokken, verkeren ze nog steeds in onzekerheid over de legaliteit van hun behuizing. Het probleem zit hem in de oorspronkelijke berging van de huizen. De bewoners hebben deze na oplevering omgebouwd tot keukens en slaapkamers. Buurman Helming heeft daar veel last van.



KERSTBOOM, HEB JIJ M AL STAAN? | De eerste honderdduizenden echte kerstbomen staan al opgetuigd in de kamer. Mensen lijken steeds eerder een kerstboom in huis te halen. ,,We zijn een week eerder gestart met de verkoop, want de vraag was zó groot.” Lees meer en bekijk het videoitem:

ZORGEN OVER GEZINSHUIS | Tom en Sandra Jansen uit Didam zitten met hun handen in het haar. Hun inmiddels 18-jarige dochter Lynn is autistisch én heeft een verstandelijke beperking. Ze woont daarom in Arnhem, in een gezinshuis van zorginstelling Elver. Lange tijd gaat dat goed, totdat een medebewoonster met een mes in de hand Lynn dreigt neer te steken. Lees hun verhaal.



EEN ALDI IN SUPERMARKTLOOS ALVERNA? | Alverna verliest zijn buurtsuper, supermarktketen Aldi wil in dat gat springen. Een heuse actiegroep steunt het plan. Maar niet alle inwoners van Alverna zitten daar op te wachten. ,,We zijn niet tegen een supermarkt in Alverna, maar je kunt je afvragen waarom dit plan zo nodig is.” Lees meer.



BROMMER GAAT IN DE BAN | Ze stinken, maken lawaai en vervuilen de lucht. Daarom wil het stadsbestuur alle brommers, scooters en snorfietsen met verbrandingsmotor uit Nijmegen weren. Over iets meer dan twee jaar zijn de echt ‘vieze’ exemplaren al taboe in het centrum. Vanaf 2028 moet in de hele stad een verbod gelden.



NOODPAKKET IS NODIG | De voorbereiding op een ramp - in de Koude Oorlog nog gebruikelijk - is Nederland ‘al een hele tijd kwijt, stelt Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dus moeten alle burgers weer zorgen dat ze een goed noodpakket in huis hebben. Maar wat zit daar eigenlijk in?

ORANJE IS DOOR | Het Nederlands elftal heeft zich dankzij een 2-0 zege op Qatar als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde van het WK. Cody Gakpo en Frenkie de Jong maakten de doelpunten. Lees het verslag.



DAVY PRÖPPER DUIKT OP BIJ VITESSE | Davy Pröpper keert terug op het voetbalveld. De ex-international gaat meetrainen bij Vitesse. Als de rentree bevalt, is de kans aanwezig dat hij een contract tekent bij de eredivisieclub uit Arnhem.



MISBRUIKTE OPA KEES ZIJN KLEINDOCHTER VAN 4? | Tegen de 70-jarige Kees van den H. uit Culemborg is in de rechtbank in Arnhem drie jaar gevangenisstraf geëist waarvan acht maanden voorwaardelijk. De Culemborger heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan ontucht met zijn 4-jarige kleinkind. Hij geeft zelf alleen toe haar in de schaamstreek te hebben gekust. Lees meer.



Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

