Vrouw raakt verstrikt in riem van hond terwijl ze op A1 rijdt bij Oldenzaal

OLDENZAAL - Een vrouw is zaterdagochtend in een nogal benarde positie geraakt op de snelweg A1. Ter hoogte van Oldenzaal kreeg ze de riem van haar hond om haar eigen nek, omdat het huisdier losliep in de auto. Ze kon haar auto met enige moeite veilig op de vluchtstrook stilzetten.