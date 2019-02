Vrouw uit Hengelo krijgt dierenverbod: ‘Paarden zijn beter af in koelcel’

Grace Jones, Janelle Monaé, Ronnie Flex, De Staat en dEUS op Down The Rabbit Hole

16:19 EWIJK - Popicoon Grace Jones (Slave to the rhythm) is toegevoegd aan de line-up van festival Down The Rabbit Hole in Ewijk. Andere nieuwe namen: soul- en r&b-kameleon Janelle Monaé, flamenco-zangeres Rosalía, rapper Ronnie Flex en de Nijmeegse rockband De Staat.