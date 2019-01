Vrouw verduisterde 1,1 miljoen bij Karwei en stuurde alles naar internetliefde in Afrika

De medewerkster van bouwmarkt Karwei die wordt verdacht van verduistering van 1,1 miljoen euro van haar werkgever, maakte dat over naar een man in Afrika. Die had zij leren kennen via Facebook, waarna zij verliefd op hem werd. Ook werd zij gechanteerd met een naaktfoto die zij hem gestuurd had.

Dat bleek vandaag in de rechtbank van Dordrecht, waar zij terechtstond. De 51-jarige vrouw uit Hoogvliet werkte al 32 jaar bij het bedrijf dat drie bouwmarkten in Papendrecht, Dordrecht en haar woonplaats bestiert. Begonnen als caissière was zij opgeklommen tot administratief medewerkster, die het volledige vertrouwen van het bedrijf had.

Het bedrog begon in 2015 toen zij op Facebook een vriendschapsverzoek kreeg van een man. Die wilde aanvankelijk alleen wat kletsen, maar na een week of drie zou hij om geld zijn gaan vragen. Aanvankelijk hield H.S. dat af en stopte het contact, maar enkele weken later begon de Afrikaan toch weer berichten te sturen. ,,Hij was heel aardig en lief’’, zei ze. ,,Mijn huwelijk liep toen niet zo goed, dus ik had behoefte aan liefde en genegenheid.’’

Operatie

Toen de man na enige tijd om 5000 euro vroeg voor een operatie besloot ze dat over te maken. ,,Ik wilde hem helpen.’’ Nadien bleven er nieuwe verzoeken om geld te komen. Voor operaties van hem of familieleden, maar ook om in zijn levensonderhoud te voorzien. Op die manier ging dertig mille spaargeld eraan. Toen dat op was, nam ze een lening van zesduizend euro.

Omdat hij blééf vragen om geld begon S. met het wegsluizen van geld van haar werkgever. Op facturen verving zij het banknummer van leveranciers door haar eigen gegevens. Een meerdere moest die opdrachten accorderen, maar omdat dat om een heleboel facturen tegelijk ging viel dat nooit op. Afschriften draaide zij uit, om haar gegevens weg te lakken en de originele eroverheen te plakken. Die kopieerde en printte ze opnieuw, waardoor het nooit opviel.

Pas toen de bank in augustus 2017 aan de bel trok, liep de vrouw tegen de lamp. Rond die tijd zou ze ook gechanteerd zijn met een naaktfoto die ze in haar verliefdheid eerder had opgestuurd. ,,Ik zag daar toen geen kwaad in.’’ Bij de laatste boeking ging het om bijna 70 mille in één keer.

Goedgelovig

De vrouw zegt niet te weten hoe hij eruit ziet. Zij stelde in tweeënhalf jaar tijd één keer met hem te hebben geskypet. ,,De verbinding was steeds te slecht om te skypen.’’ Wel was er bijna dagelijks telefonisch contact. Verder zegt ze alleen een foto van hem te hebben op een moment dat hij in het ziekenhuis ligt met zijn hoofd in het verband.

Snikkend deed ze haar verhaal. ,,Telkens was er weer wat waarvoor hij geld nodig had. Ik was veel te goedgelovig. Al die tijd heb ik gedacht dat hij zou terugbetalen. Hoe kon ik zo stom zijn?’’

Evenmin heeft ze een adres waar hij zich zou ophouden. ,,Ik heb daar verschillende keren om gevraagd, maar steeds kon hij dat niet geven. Op een gegeven moment ben ik maar opgehouden met vragen. Dit is allemaal heel moeilijk te begrijpen, ook voor mijzelf. Op het laatst had ik wel zoiets van: wanneer gaat hij nu eens voor mij zorgen?’’

De rechtbank wilde weten of de internetliefde wel echt bestaat. Wellicht was er een plan om er met meer dan een miljoen euro vandoor te gaan en elders een nieuw bestaan op te bouwen, zo werd gesuggereerd. Dat ontkende S. zeer stellig. ,,Die man bestaat. Ik heb hem immers vaak genoeg aan de telefoon gehad.’’ Zij beweerde geen euro zelf te hebben gehouden.

De zaak werd onderbroken tot nader order, omdat raadsman Ed Manders één van de drie rechters wraakte. Hij deed dat, omdat de officier van justitie tijdens de zitting de tenlastelegging wilde wijzigen en één van de rechters voorstelde om op het moment dat de officier dat deed de persoonlijke omstandigheden te bespreken.

Daarmee wekte die rechter volgens Manders de schijn van partijdigheid. ,,Ook de persoonlijke omstandigheden zijn van belang voor het vaststellen van de strafmaat, maar die kan hij dan niet horen.’’ De zaak werd daarop stilgelegd. Het is nog niet bekend wanneer die wordt voortgezet.

