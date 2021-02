Vrouw ziet eigen hond verdrinken in hoge water van IJssel: ‘Hij ging meteen kopje onder’

Snelle eerste Nederland­se artiest met documentai­re op Netflix

15:04 Rapper Snelle is binnenkort op Netflix te zien in een documentaire over zijn carrière en leven, maakte het streamingplatform vandaag bekend tijdens een perspresentatie. Snelle: Zonder jas naar buiten verschijnt later dit jaar bij de streamingdienst. Hij is daarmee de eerste Nederlandse artiest met een eigen documentaire op Netflix.