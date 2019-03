Vrouwen hebben anno 2019 niets te klagen, iedereen heeft dezelfde kansen

Video Door terrorhaan toegetakel­de Kukelekuu moet nu verder als koning Eenoog

6:57 NIJMEGEN - Haan Kukelekuu van Dierenpark De Kleine Kern in Lent is ernstig toegetakeld door een indringerhaan, die door een onbekende over het hek was gezet. Vrijwilliger Floris Thoomes trof vorige week een slagveld aan toen hij bij het dierenparkje arriveerde.