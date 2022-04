Vrouwen mogen geen predikant zijn in gereformeerde kerk: hoe moet nu verder met de kerken?

In de christelijk gereformeerde Verrijzeniskerk in Zwolle zit de zaal bomvol kerkgangers deze zondag. De dienst loopt op zijn einde. Na het gezang neemt de gastvrouw het woord en leest een brief voor namens de kerkraad. Ze zegt dat de kerkraad diep teleurgesteld is over de synode. Termen als ‘blikvernauwing’ en ‘miskenning voor alle vrouwen’ vallen. Maar vooral dat het besluit niets zal veranderen aan hun beleid.