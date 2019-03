Vrouwen, u bent gewoon beter!

Nederland is bezig met de grootste kapitaalvernietiging in haar geschiedenis. Minstens 20 jaar komen er meer vrouwen dan mannen van hogescholen en universiteiten, met betere resultaten. Al die jaren schrijf ik over leiderschap in het grote Nederlandse bedrijfsleven, is alles in beweging op een ding na: het aantal vrouwen in de top van dat bedrijfsleven. Vorig jaar daalde het percentage van 8 naar 6 procent.