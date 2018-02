Vul Kieswijzer in!

Moeten er wel of geen windmolens komen? Meer dure huizen of juist woningen voor starters? Moet de gemeente alles doen om kleine basisscholen open te houden? Het zijn allemaal vragen uit de Kieswijzer van de Gelderlander, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Vanaf vandaag staat een Kieswijzer voor elke gemeente in deze regio online. Alle fracties in alle gemeenten hebben hun opvattingen al gegeven. Vul hem in en kijk met welke partij u de meeste overeenkomsten hebt.

In tegenstelling tot veel andere stemhulpen is onze Kieswijzer mede tot stand gekomen dankzij onze lezers. Door middel van enquêtes onder die lezers hebben we gepeild welke onderwerpen er spelen in de diverse gemeenten in ons verspreidingsgebied. Verslaggevers van de Gelderlander hebben in cafés en in sportkantines ook groepsgesprekken gehouden met betrokken inwoners. Die onderwerpen hebben onze verslaggevers vervolgens gebruikt bij het maken van de stellingen.

Omdat deze krant samenwerkt met het AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PZC, De Stentor, Tubantia en Het Parool is de Kieswijzer beschikbaar in maar liefst 220 gemeenten in Nederland. Daarmee is het de grootste regionale stemhulp ooit.