Vuurwerkgewonde (11) ligt met gescheurde lever op de intensive care

3 januari ZEVENAAR - Een peperdure Porsche Macan, die een cataloguswaarde van meer dan 100.000 euro heeft, is zondagochtend zwaar beschadigd geraakt door een ongeluk in Zevenaar. De wagen is op zijn kop in een weiland terechtgekomen, nadat die gelanceerd werd op de Arnhemseweg.