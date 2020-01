Vuurwerkschade? Meld het hier

Lading vloeibaar stuc valt van vrachtwa­gen in Roertunnel: A73 richting Maastricht dicht

10:50 De Roertunnel in de A73 bij Roermond is in zuidelijke richting afgesloten voor verkeer. In de tunnel is donderdagochtend rond 09.15 uur een lading van meer dan 60 emmers vloeibaar stuc van een vrachtwagen gevallen. Verkeer tussen Nijmegen en Maastricht wordt omgeleid via de N273 en de A2