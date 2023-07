Vuurwerkshow voor Ronald 'voldoet aan alle eisen', toch vraagt burgemeester opheldering van provincie

Maak kans op kaarten voor Niall Horan in de Ziggo Dome

Qmusic presenteert: Niall Horan en zijn The Show Live On Tour 2024 in de Ziggo Dome. Wil jij aanwezig zijn bij zijn grootste tour tot nu toe en meezingen met de beste nummers van zijn 3 soloalbums? Log in op de Gelderlander, laat je gegevens achter en maak kans op 2 concertkaarten voor 27 maart 2024. Winnaars krijgen 21 juli bericht.