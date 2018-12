‘Vuurwerkvluchtelingen’ Truffel en zijn baasjes zoeken hun toevlucht op knalvrij vakantiepark

Dit jaar bijna de helft minder moorden in de regio

30 december In heel 2018 zijn in het verspreidingsgebied van dagblad De Gelderlander vier mensen door geweld om het leven gekomen. Dat is bijna de helft van de zeven moorden die een jaar eerder in dezelfde regio werden gepleegd, blijkt uit cijfers van de website Moordatlas.nl die het aantal moorden in Nederland bijhoudt. Criminoloog Henk Ferwerda van het Arnhemse Bureau Beke spreekt van een opvallend laag aantal.