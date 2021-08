Vuurzee teistert Grieks eiland en Nederland sluit Olympische Spelen af met 36 medailles

AFGELOPEN De Olympische Spelen in Tokio zijn voorbij. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, sloot het ruim twee weken durende evenement zondagavond af met een toespraak en gaf de organisatie over aan Parijs. Daar zijn in 2024 de volgende Olympische Zomerspelen.

BEROERTE Toen haar schoonmoeder tijdens een lunch wartaal begon uit te slaan, wist Desiree Dekker (51) uit Amersfoort meteen dat het mis was. Ze herkende de signalen van een beroerte en belde 112. Nu wil ze met haar verhaal anderen waarschuwen. ,,Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als wij er niet geweest waren.”

GEWELD Het was het allereerste wat de Sittardse vriendengroep te horen kreeg van andere jongeren toen ze aankwamen op camping Duin en Strand bij Scharendijke op Schouwen-Duiveland. ,,Je moet niet naar de tunnel. Ze tikken daar expres glas kapot om mensen te steken.” De vlaag van geweld die afgelopen week over Schouwen-Duiveland trok, is het gesprek van de dag. Al denkt iedereen dat het maar om een paar malloten gaat die uit zijn op rellen.

DAKTENT Steeds meer vakantiegangers kiezen voor een tent op hun auto als alternatief voor een vouwwagen, caravan, camper of hotelkamer. Maar wat biedt zo’n daktent, en wat niet? ‘Het zit hem in de vrijheid. Als ik dat ding op de auto zie zitten, krijg ik al meteen zin in avontuur.’

Volledig scherm © Bart Hoogveld

BRAND In Griekenland blijven de hevige branden terrein winnen. Er vielen al verschillende doden, en steeds meer Grieken moeten geëvacueerd worden. Minstens 1450 brandweermannen bestrijden vijf grote branden ten noorden van Athene, een hevige brand op het eiland Evia en de branden op het Peloponnesische schiereiland.

NET TERUG VAN VAKANTIE Na de brand op een parkeerplaats achter woningen aan het Hof van Berlage in Deventer zit de schrik er goed in bij een ouder echtpaar. Ze waren zaterdag net terug uit Duitsland toen ze midden in de nacht werden gewerkt door de buren. Hun caravan stond in lichterlaaie, drie andere auto’s raakten ook zwaar beschadigd. ,,Dit hebben we met pijn en moeite opgebouwd, en nu is het weg.’’

Volledig scherm De caravan ging in vlammen op aan het Hof van Berlage in Deventer. © News United / Rens Hulman

TOPSTUK IN MUSEUM ,,Een topstuk en bovendien prachtig studiemateriaal”, zegt hoogleraar Johan Oosterman. Dankzij zijn netwerk en kennis heeft de Radboud Universiteit een bijzonder gebedenboek aangekocht. Het is gemaakt omstreeks 1500 en in originele staat.

Volledig scherm Het gebedenboek uit het Maastrichtse klooster Maagdendries. © Radboud Universiteit / Dick van Aalst