Daarmee moeten ze het voorbeeld volgen van de Gelderse ggz-instelling GGNet die recent duizend oude diagnoses opnieuw heeft bekeken. Een kwart van de cliënten bleek een verkeerde diagnose te hebben. Enkele andere instellingen overwegen nu ook een herdiagnostisering. Het Gelderse Pro Persona zei dat dit niet nodig was, omdat die jaarlijks behandelplannen evalueert.

Schokkend

,,Het is heel goed dat GGNet dit zelf heeft opgepakt, maar ik vind de uitkomsten wel schokkend. De impact van een verkeerde diagnose op het leven van mensen is groot’’, zegt VVD-Tweede Kamerlid Leendert de Lange. Hij zou eigenlijk willen dat binnen de ggz standaard diagnoses op gezette tijden worden herzien. ,,Het hoort bij een goede behandeling dat je regelmatig controleert of je diagnose nog juist is en of je behandeling nog effect heeft.’’

De herdiagnostisering heeft GGNet veel tijd en geld gekost en wachtlijsten zijn langer geworden. Op extra geld vanuit Den Haag hoeft de instelling echter niet te rekenen. In het recente Hoofdlijnenakkoord hebben de ggz en de politiek afspraken gemaakt over aanpak van wachtlijsten en het aantrekken van extra mensen.

Verzekeraars

De SP vindt dat de verzekeraars nu aan zet zijn. Die moeten voldoende geld beschikbaar stellen om wachtlijsten weg te werken en mensen de zorg te geven die ze nodig hebben. Dat geld is er, zegt Tweede Kamerlid Maarten Hijink. ,,De afgelopen jaren is door zorgverzekeraars lang niet al het geld dat beschikbaar was voor de ggz ook daadwerkelijk uitgegeven aan zorg. Vorig jaar ging het om 300 miljoen euro.’’

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid is nog niet op de hoogte gesteld door GGNet over de bevindingen van de nieuwe diagnoses en de effecten daarvan voor de organisatie. Naar verwachting zal dat over twee weken gebeuren, als hij een werkbezoek brengt aan de instelling. Maar in het algemeen juicht het ministerie deze herdiagnostisering toe, zegt een woordvoerster. ,,Het getuigt van een professionele houding.’’