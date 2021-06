VVD: bouwen in het oosten goedkoper? Doen dan!

Geld voor nieuwe woningen gaat weer eens naar de Randstad: wat is er mis met onze huizenlob­by?

22 september ARNHEM - Een paar honderd huizen die sneller gebouwd kunnen worden in deze regio. Dat is het resultaat nadat een grote pot geld voor woningbouw in Den Haag is verdeeld. Gelderland komt er bekaaid vanaf. In de Randstad komen er 40.000 huizen bij.