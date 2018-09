VVD'er Dijkhoff slaat hard terug naar bisschop Eijk

Eijk noemde Dijkhoff een hyperindividualist, die zich kleinzielig opstelt tegen religie. Dijkhoff reageert op Facebook met een scherpe, open brief aan Eijk waarin hij meldt: 'U heeft het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken.'

Dijkhoff, die katholiek is opgevoed, ging al niet meer naar de kerk, maar voelde zich nog wel verbonden met de gebruiken van de kerk. Hij is vooral geraakt door de term 'hyperindividualist'. Hij vindt dat de bisschop dat als scheldwoord gebruikt en schrijft: 'Ik leef mijn leven met en voor anderen. Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin.'

'Dode woorden'

Dijkhoff stelt dat hij het interview met 'een gevoel van meewarigheid' heeft gelezen. 'In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht.' Hij verwijt de bisschop bitterheid en trappen na zonder zelfreflectie. 'U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk. U verwijt mij geen oog te hebben voor het goede van de kerk. De sociale verbanden, het pastorale werk. Ik erken die waarde en het goede werk. Ik wil u er alleen wel op wijzen dat waar uw kerken leeg zijn, het sociale in de samenleving is gebleven.