VVD Nijmegen wil minder geld voor 'bobo-feestjes' • Erwin uit Lunteren is rhododendronspecialist van Nederland

Rutte treft Scholz opnieuw in Berlijn: ‘Klimaat­cri­sis staat voorop’

In de huidige energiecrisis mogen Nederland en Duitsland de bestrijding van klimaatverandering niet uit het oog verliezen. Dat was de hoofdboodschap van premier Rutte tijdens een bezoek aan bondskanselier Scholz in Berlijn.

17:23