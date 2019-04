‘Waar bemoeide u zich dan wel mee?’ Rechters naar Almelo op slotdag proces Gelderse Sprinkhanenbende

De voormalig zakenman en ex-politicus - Van der N. was acht jaar raadslid in Enschede en bijna verkozen in de Eerste Kamer - is diep gevallen. Heel diep, zo maakt hij tijdens zijn slotwoord in de rechtbank in Almelo huilend duidelijk. Wat was zijn rol in de windhandel van Hollandsche Wind, het beleggingsvehikel waarmee tientallen particulieren miljoenen werden ontfutseld? Dat willen de rechters graag weten.



Van der N. is niet eens één van de hoofdverdachten. Dat zijn Stefan S. uit Doesburg en Ronald de G. uit Terschuur. Bovendien: de eigenlijke zaak is in zes voorgaande dagen al uitgebreid in Amsterdam behandeld. Andere verdachten waren daar bij, en zij hebben ook al de straffen, oplopend tot vier jaar cel, tegen zich horen eisen. Van der N. was er niet, vanwege zijn gezondheid. Vandaar deze extra zitting in Almelo.



Hij is breekbaar, zo blijkt als hem wordt gevraagd naar zijn gezondheid: hij begint pardoes te huilen en is niet in staat de vraag te beantwoorden. Toch is Van der N. nog goed in staat de rechtbank uitleg te geven over zijn rol bij Hollandsche Wind. ,,Toen ik werd benaderd door mijn goede kennis Pieter B. zat ik in de bijstand. Ik had een lege bv, die je in de bijstand helemaal niet mag hebben. Een vriend van B., Stefan S., wilde die overnemen. Bovendien werd mij een baan aangeboden, om voor hen de personeelszaken te gaan doen. Ik stond op een lijst voor een nieuwe lever, en wie wil een ziekelijk iemand van eind vijftig? Het was een kans.”